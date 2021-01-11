В Уфе скоропостижно скончался главврач поликлиники №48

В Уфе скоропостижно скончался главный врач поликлиники №48 Наиль Насибуллин. Об этом рассказала пресс-служба регионального Министерства здравоохранения.
Наиль Насибуллин скончался на 61 году жизни. Свою карьеру врача он начал с работы фельдшером в Абзелиловском районе. После долгое время трудился лаборантом кафедры госпитальной педиатрии в БГМУ, работал в больницах Уфы, возглавлял РКБ №3. А с 2005 года был главным врачом поликлиники №48.
Коллеги с трепетом и уважением отзываются о скончавшемся Наиле Насибуллине, отмечая, что он был отличным врачом, профессионалом своего дела и щедрым человеком с большой душой.
Редакция bash.news выражает искренние соболезнования семье и близким погибшего.
Фото: соцсети.