В Уфе скоропостижно скончался главврач поликлиники №48

В Уфе скоропостижно скончался главный врач поликлиники №48 Наиль Насибуллин. Об этом рассказала пресс-служба регионального Министерства здравоохранения.

Наиль Насибуллин скончался на 61 году жизни. Свою карьеру врача он начал с работы фельдшером в Абзелиловском районе. После долгое время трудился лаборантом кафедры госпитальной педиатрии в БГМУ, работал в больницах Уфы, возглавлял РКБ №3. А с 2005 года был главным врачом поликлиники №48.

Коллеги с трепетом и уважением отзываются о скончавшемся Наиле Насибуллине, отмечая, что он был отличным врачом, профессионалом своего дела и щедрым человеком с большой душой.

Наиль Хашимович Насибуллин пользовался заслуженным уважением коллег, был настоящим профессионалом и знатоком своего дела, надежным другом, мудрым и добрым наставником. Все медицинское сообщество Республики Башкортостан выражает соболезнования родным и близким Наиля Насибуллина.

пресс-служба Министерства здравоохранения Башкирии 

Редакция bash.news выражает искренние соболезнования семье и близким погибшего. 

Фото: соцсети. 