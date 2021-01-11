В Башкирии аграрии готовятся к весенне-полевым работам

Зимой без работы не сидят. Аграрии Башкортостана продолжают готовиться к весенним полевым работам. В ремонтных мастерских приводят в порядок сельхозтехнику. Капитальный ремонт тракторов необходимо завершить до начала посевной.

Обкатка – один из самых ответственных моментов в моторном цехе. После сборки механизм обязательно надо испытать под нагрузкой. Сначала "на холодную", то есть, раскручивая электродвигателем. Потом горячая обкатка. Весь процесс занимает от двух до трех часов.

Проверяем мощность двигателя, сколько на киловатт лошадиных сил он после ремонта вытягивает. Этот ТМЗ на 420 лошадей для трактора «Кировца». Андрей Коновалов, слесарь-ремонтник

Не только двигатели для «Кировца», но и таких тракторов как «Беларус» и Т-150. К чишминским ремонтникам за восстановлением техники обращаются аграрии со всей республики. Сразу после окончания полевых работ поздней осенью начинается подготовка уже к следующему сезону.

Разборку осуществляем, после разборки дефектовка начинается уже. Смотрим, негодные детали бракуем. Те, которые восстановлению подлежат, стараемся восстановить. Ралиф Хасанов, инженер-контролер

Капитальный ремонт узлов и агрегатов, восстановление двигателей и коробок передач. Этим в Чишмах занимаются не первый год. А с недавнего времени здесь поставили на поток модернизацию старых тракторов. Изношенной сельхозтехнике в буквальном смысле дают вторую жизнь.

Для сельхозтоваропроизводителей нашей республики мы на сегодняшний день проводим капитально восстановительный ремонт и модернизацию тракторов семейства «Кировец», тракторов Харьковского тракторного завода, так называемые Т-150 и тракторов марки МТЗ-80 «Беларусь». Также проводим капитальный ремонт сеялок. Ильмир Мансуров, главный технолог предприятия