В Башкирии аграрии готовятся к весенне-полевым работам

Зимой без работы не сидят. Аграрии Башкортостана продолжают готовиться к весенним полевым работам. В ремонтных мастерских приводят в порядок сельхозтехнику. Капитальный ремонт тракторов необходимо завершить до начала посевной.
Обкатка – один из самых ответственных моментов в моторном цехе. После сборки механизм обязательно надо испытать под нагрузкой. Сначала "на холодную", то есть, раскручивая электродвигателем. Потом горячая обкатка. Весь процесс занимает от двух до трех часов.
Не только двигатели для «Кировца», но и таких тракторов как «Беларус» и Т-150. К чишминским ремонтникам за восстановлением техники обращаются аграрии со всей республики. Сразу после окончания полевых работ поздней осенью начинается подготовка уже к следующему сезону.
Капитальный ремонт узлов и агрегатов, восстановление двигателей и коробок передач. Этим в Чишмах занимаются не первый год. А с недавнего времени здесь поставили на поток модернизацию старых тракторов. Изношенной сельхозтехнике в буквальном смысле дают вторую жизнь.
Так выглядит модернизированный трактор «Беларус», который приехал сюда с маркировкой МТЗ-80, а уедет уже с усовершенствованной модификацией – 82.1. Для аграриев это хорошая возможность сэкономить средства. Ведь восстановление техники обходится дешевле, чем покупка нового помощника в хозяйстве.