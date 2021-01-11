В Башкирии в 2020 году открыли более 120 ФАПов

Также в 2020 году заменили три врачебных амбулатория, находящихся в аварийном состоянии. Такие итоги года подвёл министр здравоохранения Максим Забелин.

Введён в эксплуатацию новый корпус Республиканского онкологического диспансера, а также многофункциональная больница в Салавате и хирургический корпус после реконструкции в Октябрьском. После капитального ремонта открыли и терапевтическое отделение Шаранской ЦРБ. Полностью заменили электропроводку, окна, двери, канализацию, закупили мебель и инвентарь.