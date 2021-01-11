Многодетная семья из Уфы получила подарки от Аскара и Натальи Абдразаковых

Семья Шумковых из Уфы получила подарки от знаменитого оперного певца, художественного руководителя Башкирского театра оперы и балета Аскара Абдразакова и его супруги Натальи. Они передали многодетной семье сюрприз от партии «Единая Россия» и компании «Таврос».

Шумковы воспитывают четверых детей, которым от двух до девяти лет. Во время визита Абдразакова глава семейства был на работе, а супруга встречала гостей со слезами на глазах.

Очень рады, рады знакомству с Натальей. Она чуть ли не частью семьи стала, всегда помогает во всем. У меня даже слов нет. Плакать охота. Олеся Шумкова, многодетная мама

Абдразаковы взяли шефство над семьей Шумковых. Они помогли получить новую профессию главе семейства. Он работал дворником, но теперь трудится электриком. На новом месте работы многодетным родителям дали комнату в общежитии.

Очень много людей откликнулось во время пандемии, предоставили нам подарки, продукты. Очень важно, особенно перед Новым годом, когда ты приходишь в семью и приносишь частичку счастья. Наталья Абдразакова, член попечительского совета фонда «Территория счастья»