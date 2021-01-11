В Уфе прошел бесплатный спектакль для детей медиков из «красной зоны»

«Летучий корабль» посмотрели врачи из «красной зоны». В Башкирском государственном театре оперы и балета около 400 медицинских работников вместе со своими семьями смогли бесплатно посмотреть один лучших детских спектаклей.

По требованиям Роспотребнадзора, согласно которым залы могут заполняться только на треть, мюзикл пришлось показать дважды. Также представление «Летучий корабль» увидели волонтеры и воспитанники Уфимского детского дома №1.