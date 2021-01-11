В Башкирии 16-летний подросток напал на старушку

В полицию Белорецка обратилась местная жительница. 70-летняя женщина заявила, что прямо на улице на неё напал незнакомец. Подробности сообщила пресс-служба МВД по РБ.

Женщина подверглась нападению во дворе её дома. Неизвестный подбежал к ней, выхватил сумку и скрылся в неизвестном направлении. У пенсионерки были похищены деньги и продукты.

Подозреваемого в нападении удалось вычислить в кратчайшие сроки. Преступником оказался 16-летний парень, который уже имел проблемы с законом.