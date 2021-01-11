В Башкирии запретят высаживать из транспорта «зайцев»
Депутаты Госсобрания
Башкирии предложили новый законопроект, который запретит высаживать
безбилетников из общественного транспорта. Однако под данную категорию попадут
только дети до 16 лет.
Правило предложено
распространить и на муниципальные, и на межмуниципальные перевозки. Если ребёнок
едет без сопровождения взрослого и без билета, то высадить его вне остановки,
вне населенных пунктов в ночное время с 22:00 до 6:00 будет нельзя.
Такая мера
призвана обезопасить детей от несчастных случаев.
Норма коснется только тех случаев, когда ребенок едет без сопровождения взрослого, и будет распространяться лишь на определенные ситуации. В частности, детей, едущих «зайцем», нельзя будет высаживать вне остановок, вне населенных пунктов, в ночное время с 22 до 6 часов, при температуре воздуха ниже минус 20 градусов и при опасных метеорологических условиях. Законопроект разработан не для поощрения безбилетного проезда, а для безопасности детей, защиты их жизни и здоровья. К сожалению, фиксировались случаи, когда детей высаживали из транспорта ночью, в мороз, на трассе вдали от города. Подобные действия со стороны водителя или кондуктора могут привести к трагедии, и мы считаем необходимым запретить их.
Константин Толкачев, председатель Госсобрания Башкирии