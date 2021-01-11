В Башкирии запретят высаживать из транспорта «зайцев»

Норма коснется только тех случаев, когда ребенок едет без сопровождения взрослого, и будет распространяться лишь на определенные ситуации. В частности, детей, едущих «зайцем», нельзя будет высаживать вне остановок, вне населенных пунктов, в ночное время с 22 до 6 часов, при температуре воздуха ниже минус 20 градусов и при опасных метеорологических условиях. Законопроект разработан не для поощрения безбилетного проезда, а для безопасности детей, защиты их жизни и здоровья. К сожалению, фиксировались случаи, когда детей высаживали из транспорта ночью, в мороз, на трассе вдали от города. Подобные действия со стороны водителя или кондуктора могут привести к трагедии, и мы считаем необходимым запретить их.

Константин Толкачев, председатель Госсобрания Башкирии