Массовая вакцинация от COVID-19 продолжается в Башкирии

В Башкирии полным ходом идет вакцинация населения от коронавируса. Уже в ближайшее время в республику доставят около 1 млн доз прививки для начала массовой вакцинации.
Прививку сделают сначала медикам, работникам соцучреждений, учителям и преподавателям, а также волонтерам. Данные категории граждан находятся в постоянной зоне риска, считают специалисты.
В дальнейшем иммунизация населения будет проводиться по записи, она будет открыта в мобильном приложении «К врачу» после поступления в республику партии препарата в количестве более 1 млн доз.
Общее количество заболевших COVID-19 в Башкирии превысило 20,9 тысячи человек, в день регистрируется около 165 новых случаев заражения.
По последним данным, эффективность вакцины «Спутник V» составляет 91,4%, и в перспективе этот показатель увеличится. Вакцину вводят двукратно, с интервалом в три недели. Ожидается, что иммунитет будет сформирован на два года.