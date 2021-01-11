В Уфе простились с худруком Русского драмтеатра Михаилом Рабиновичем

Проводить бессменного художественного руководителя в последний путь пришли его коллеги по цеху со всех театральных площадок республики, друзья, родственники, политики, а также зрители, для которых фамилия Рабинович напрямую ассоциировалась с Русдрамом. На церемонии присутствовал и Глава Башкортостана Радий Хабиров, который не только отметил заслуги мастера, но и заявил, что в память о руководителе будет исполнена его давняя мечта – реконструирован фасада театра.

Напомним, что Михаил Рабинович скончался накануне на 81-м году жизни. В Русском драматическом театре он работал в общей сложности с 1983 года. На должность худрука его поставили в 1998-м. Его называли самым известным режиссёром башкирской столицы. Многие годы он выстраивал грамотную политику, сделав так, что даже в самые сложные для страны годы зрительный зал всегда был полон. Поставленные им спектакли, а их более пятидесяти, получали высокие оценки профессионального сообщества, становясь событиями в театральном мире. Похоронили Михаила Рабиновича на Южном кладбище столицы.