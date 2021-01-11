В Уфе при столкновении машин пострадали маленькие дети

Накануне, 10 января, в Уфе произошла авария, в которой пострадали два маленьких ребёнка.Подробности инцидента сообщила пресс-служба столичного ГИБДД.

На улице Вокзальное перед домом №20/1 столкнулись две иномарки. За рулём первой «Шевроле Лачетти» находился 36-летний мужчина. В результате столкновения пострадали пассажиры автомобиля – 5-летний мальчик и 36-летняя женщина.

Также серьёзные травмы получила 4-летняя пассажирка «Ниссан Альмера», с которым и столкнулся 36-летний водитель. Пострадавшим оказали необходимую медицинскую помощь.