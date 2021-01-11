В Бирске появятся два новых медучреждения

Обеспечить жителей качественной медициной. В Бирске ведётся строительство сразу двух поликлиник. Медицинские учреждения рассчитаны на 600 посещений в смену для взрослого и детского населения. Оба здания уже возвели под крышу. В скором времени приступят к отделочным работам.

Меньше года понадобилось на возведение двух зданий под крышу. Строительство медучреждений началось в мае 2019 года. В одном корпусе, но с отдельными входами планируется разместить детскую поликлинику на 200 посещений в смену и взрослую – на 400. Между собой корпуса соединят общие коридоры.

В каждом медучреждении установят лифты. Оборудуют стационарную котельную для бесперебойной подачи горячей воды и отопления. Даже цокольный этаж планируется обустроить, там появятся лаборатории, конференц-залы и кладовые.

Параллельно идет установка окон, в детской они установлены наполовину. Идет установка труб и радиаторов отопления.

Ренат Валиев, мастер строительно-монтажных работ

Здание возводят из современных строительных материалов, а внутри только передовое медицинское оборудование. Штат сотрудников укомплектуют специалистами из старой поликлиники, помимо этого привлекут дополнительные кадры.

Сейчас поликлиники располагаются неудобно. Пациентам нужно ходить между корпусами. В новой поликлинике будут учтены все требования.

Арсен Гарипов, главный врач Бирской центральной районной больницы

Сейчас Бирская ЦРБ обслуживает свыше 170 тысяч человек, некоторые здания были построены ещё в первой половине прошлого века. По словам главного врача, существующая поликлиника не отвечает новым санитарным требованиям, да и площади небольшие. Медицинские учреждения строятся в рамках развития системы оказания первичной медико-санитарной помощи. Комфортные условия и технические возможности нового оборудования позволят медикам предоставлять жителям более качественные диагностику и лечение.