В Бирске появятся два новых медучреждения

Обеспечить жителей качественной медициной. В Бирске ведётся строительство сразу двух поликлиник. Медицинские учреждения рассчитаны на 600 посещений в смену для взрослого и детского населения. Оба здания уже возвели под крышу. В скором времени приступят к отделочным работам.
Меньше года понадобилось на возведение двух зданий под крышу. Строительство медучреждений началось в мае 2019 года. В одном корпусе, но с отдельными входами планируется разместить детскую поликлинику на 200 посещений в смену и взрослую – на 400. Между собой корпуса соединят общие коридоры.
В каждом медучреждении установят лифты. Оборудуют стационарную котельную для бесперебойной подачи горячей воды и отопления. Даже цокольный этаж планируется обустроить, там появятся лаборатории, конференц-залы и кладовые.
Здание возводят из современных строительных материалов, а внутри только передовое медицинское оборудование. Штат сотрудников укомплектуют специалистами из старой поликлиники, помимо этого привлекут дополнительные кадры.
Сейчас Бирская ЦРБ обслуживает свыше 170 тысяч человек, некоторые здания были построены ещё в первой половине прошлого века. По словам главного врача, существующая поликлиника не отвечает новым санитарным требованиям, да и площади небольшие. Медицинские учреждения строятся в рамках развития системы оказания первичной медико-санитарной помощи. Комфортные условия и технические возможности нового оборудования позволят медикам предоставлять жителям более качественные диагностику и лечение.