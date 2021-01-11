В Бирске появятся два новых медучреждения

Меньше года понадобилось на возведение двух зданий под крышу. Строительство медучреждений началось в мае 2019 года. В одном корпусе, но с отдельными входами планируется разместить детскую поликлинику на 200 посещений в смену и взрослую – на 400. Между собой корпуса соединят общие коридоры.