В Башкирии в сгоревшем доме найдены тела мужчины и женщины

Сегодня, 11 января, в Башкирии зафиксировано несколько смертельных пожаров. Об этом сообщила пресс-служба МЧС по РБ.

Одно из возгораний произошло в садовом доме в деревне Богомоловка Чишминского района. Там, рано утром огнём охватило первый этаж кирпичного строения. Меньше, чем за 10 минут возгорание было ликвидировано. Однако в помещении нашли тела мужчины и женщины 57 лет.

Также смертельный пожар произошёл в деревне Рязановка Стерлитамакского района. На улице Центральной огнём охватило бревенчатый дом. После тушения пожара было найдено тело 71-летнего мужчины.

Ещё один пожар был зафиксирован в Уфе. В многоэтажном доме в одной из квартир загорелся матрас. В результате возгорания пострадала 88-летняя пенсионерка, которую оперативно доставили в ГКБ №21.

Также пострадали в огне жители деревни Кадыргулово Давлекановского районе. На улице Речной огнём охватило частный дом. Возгорание самостоятельно пытался потушить 52-летний хозяин постройки, но получил травмы и ожоги. Мужчина был доставлен в районную больницу Давлеканово, а огонь потушили пожарные.