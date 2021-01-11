Победительница «Голоса» Яна Габбасова стала Заслуженной артисткой Башкирии

17-летняя Яна Габбасова из Нефтекамска стала Заслуженной артисткой Башкирии после победы в популярном шоу «Голос».

Яна в столь юном возрасте покорила ещё одну вершину. Девушка стала победительницей девятого сезона шоу «Голос», покорив и зрителей, и членов жюри своим проникновенным исполнением. Наставницей Яны на протяжении всего конкурса была популярная артистка Полина Гагарина.

Радий Хабиров, Глава Башкирии, лично поздравил Яну с победой в шоу и наградил званием Заслуженной артистки Башкирии. На личной странице в социальной сети девушка поделилась своей радостью: «Сегодня я получила звание Заслуженной артистки Республики Башкортостан. Это огромная честь! Большое спасибо Главе Республики Башкортостан».