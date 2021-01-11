В Уфе загадочно пропал 38-летний Дмитрий Яковлев

В Уфе при загадочных обстоятельствах пропал без вести 38-летний Дмитрий Яковлев. Его ищут со 2 января. В тот день он уехал на своей машине Hyundai Santa Fe серебристого цвета, но обратно не вернулся.
Приметы Дмитрия: телосложение крупное, рост около 180 см, волосы светло-русые, серые глаза. В день пропажи он был одет в куртку черного цвета, темно-серый классический костюм, бордовую водолазку и черные ботинки. На голове у него была вязаная шапка.
Поисками Дмитрия занимаются волонтеры. Телефон для связи: 8 (800) 700 54 52 или 02.
Фото: Соцсети.