Хотел заработать: житель Башкирии лишился около 600 тысяч рублей

34-летний житель Нефтекамска пострадал от рук аферистов. Обманным путем злоумышленники похитил у него свыше 600 тысяч рублей. Об этом рассказали в МВД по Башкирии.
Потерпевший рассказал, что ему позвонил неизвестный и представился менеджером инвестиционной фирмы. Он предложил горожанину внушительный заработок, пояснив, что при перечислении денег на счет финансовой платформы в месяц можно зарабатывать от 5 до 20% от суммы депозита.
Сейчас сотрудники полиции разыскивают преступников. Обстоятельства произошедшего выясняются.