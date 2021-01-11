Хотел заработать: житель Башкирии лишился около 600 тысяч рублей

Некоторое время подумав, житель города дал согласие. Ему порекомендовали зайти на сайт компании, зарегистрироваться и перечислить денежные средства. Сначала были переведены 100 тысяч, следом еще. Все эти средства нефтекамец получал в кредит в банках. Когда сумма перечисленных в компанию денег перевалила за 400 тысяч, гражданин задумался – как он будет закрывать такую сумму кредита. Тогда решил обратно вывести с платформы вложенные средства. Однако «менеджеры» ему сообщили об условиях – чтобы вернуть деньги, нужно перечислить еще 200 тысяч. Перечислив и эту сумму, нефтекамец не смог вернуть ни копейки из вложенных денег.

пресс-служба МВД по Башкирии