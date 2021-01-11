В Башкирии ставку единого сельхозналога для аграриев могут снизить до нуля

При разработке законопроекта за основу взяли 2017, 2018, 2019 годы, просчитали налоговые потери. Проанализировав, решили предложить компромисс и снизить ставку до 4% для всех субъектов ЕСХН по Республике Башкортостан на два года, при этом выпадающие доходы местного бюджета составили бы 40 млн рублей в год, что является мизерной суммой в масштабах республики. На имя премьера Башкортостана написали письмо, обсуждали это на круглом столе в республиканском парламенте. Но республиканский Минфин нас не поддержал, в отличии от Минсельхоза. В результате группой депутатов мы решили «биться» за снижение ЕСХН в Республике до 0%, как в Московской области.

Яков Кугубаев, автор законопроекта