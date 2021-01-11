В Башкирии ставку единого сельхозналога для аграриев могут снизить до нуля
Для аграриев Башкортостана могут снизить ставку единого сельхозналога до нуля. В настоящее время данный законопроект разрабатывает депутатская группа «Единой России» в Госсобрании — Курултае Башкирии. Об этом изданию "Башинформ" рассказал член комитета по муниципальному управлению, развитию гражданского общества и СМИ, автор законопроекта Яков Кугубаев.
Безопасность страны напрямую зависит от сельского хозяйств. Это продуктовая безопасность в первую очередь, это территориальная и так далее. Помните, когда начались санкции, запретили ввоз помидоров, огурцов, ряда овощной продукции, государство как раз грантами и субсидиями поддержало фермеров. Это правильная политика. Если ты на земле и у тебя есть возможность с этой земли зарабатывать, то ты и будешь жить в селе и зарабатывать в селе.
Яков Кугубаев, автор законопроекта
Мысль законопроекта заключалась в том, чтобы после ограничений и пандемии COVID-19 поддержать аграриев снижением налоговой ставки единого сельхозналога с 6 процентов на дифференцированную ставку с выручкой до 10 млн — 1 процент; от 10 до 25 млн — 2,5 процента; от 25 до 60 млн — 4,5 процента.
При разработке законопроекта за основу взяли 2017, 2018, 2019 годы, просчитали налоговые потери. Проанализировав, решили предложить компромисс и снизить ставку до 4% для всех субъектов ЕСХН по Республике Башкортостан на два года, при этом выпадающие доходы местного бюджета составили бы 40 млн рублей в год, что является мизерной суммой в масштабах республики. На имя премьера Башкортостана написали письмо, обсуждали это на круглом столе в республиканском парламенте. Но республиканский Минфин нас не поддержал, в отличии от Минсельхоза. В результате группой депутатов мы решили «биться» за снижение ЕСХН в Республике до 0%, как в Московской области.
Яков Кугубаев, автор законопроекта
Данная мера позволит аграрным предприятиям и фермерам покрыть связанные с пандемией COVID-19 дополнительные расходы.
В 2021-2022 годах, во-первых, нужно поддержать фермеров хотя бы вот этими мерами. Во-вторых, фермерам не надо мешать, они сами заработают, при этом не вывезут это за границу, они не купят в Майами дом. Они будут вкладывать эти деньги в свои агропроизводства либо в своих работников. Эти деньги будут крутиться в одной экономике. В-третьих, тем самым мы, возможно, увеличили бы количество рабочих мест, открытие новых производств.
Яков Кугубаев, автор законопроекта
Между тем, при нулевой ставке выпадение доходов из регионального бюджета составит 92 млн рублей, что составляет менее 0,09%. Эта инициатива стала возможной благодаря тому, что Президент России Владимир Путин в 2018 году подписал изменения в Налоговый кодекс о возможности снижения налоговой ставки по единому сельхозналогу для региональных бюджетов. Таким образом, регион может сам решить, какая у него будет ставка.