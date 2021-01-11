Радий Хабиров обозначил главные направления развития Башкирии на 2021 год

Также организованно должны пройти осенью 2021 года выборы депутатов Государственной Думы. Они определят дальнейшее развитие государства. Глава республики отметил, что ЦИК и главы муниципалитетов должны обеспечить чёткую работу участковых избирательных комиссий. Глава Башкортостана поручил руководителям республиканских министерств и ведомств в 2021 году эффективнее организовать работу с коллегами из федеральных органов власти, в том числе по линии совместных рабочих групп с ведущими корпорациями страны. В приоритете также экономика. По-прежнему важна и борьба с коронавирусом, победа во многом зависит от вакцинации. Республика ожидает около двух миллионов доз препарата.