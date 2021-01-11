Радий Хабиров обозначил главные направления развития Башкирии на 2021 год

Разобраться и вернуть деньги, которые переплатили за отопление, поручил Глава Башкортостана Радий Хабиров. Об этом он заявил на оперативном совещании в правительстве. По его словам, в новогодние каникулы произошел всплеск обращений жителей, которые не согласились с присланными квитанциями. Также он обозначил главные политические и экономические задачи 2021 года.
Отопление подорожало по-разному: от 30 до 70%. Жители республики недовольны. Теперь причины этого должны выяснить в МинЖКХ. Глава Башкортостана Радий Хабиров поручил установить реальную картину в кратчайшие сроки.
А вот долгосрочных задач на 2021 год много, одна из главных – Всероссийская перепись населения, которая пройдет с 1 по 30 апреля. Радий Хабиров сказал, что стоит много нетривиальных задач, которые нужно выполнить и поручил организовать тщательную подготовку к проведению переписи, продумать вопросы безопасности работы переписчиков.
Также организованно должны пройти осенью 2021 года выборы депутатов Государственной Думы. Они определят дальнейшее развитие государства. Глава республики отметил, что ЦИК и главы муниципалитетов должны обеспечить чёткую работу участковых избирательных комиссий. Глава Башкортостана поручил руководителям республиканских министерств и ведомств в 2021 году эффективнее организовать работу с коллегами из федеральных органов власти, в том числе по линии совместных рабочих групп с ведущими корпорациями страны. В приоритете также экономика. По-прежнему важна и борьба с коронавирусом, победа во многом зависит от вакцинации. Республика ожидает около двух миллионов доз препарата.
В Башкортостане в новогодние каникулы региональные операторы организовали своевременную уборку твёрдых коммунальных отходов. 450 единиц спецтехники вывезли более 30 тысяч тонн мусора, что в полтора-два раза больше, чем в будни. Такие данные озвучил министр природопользования и экологии региона Урал Искандаров. Предполагается, что тарифы будут пересмотрены, необходимо развивать и переработку. Радий Хабиров также поблагодарил сотрудников МЧС и полиции за безопасные новогодние каникулы.