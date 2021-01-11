Снегопад и закрытие путепровода: Уфу в первый рабочий день 2021 года сковали 9-балльные пробки

Пробки в девять баллов сегодня сковали движение на южном направлении столицы в первый рабочий день года. Основная причина – начавшиеся ремонт на развязке проспекта Салавата Юлаева и улицы Заки Валиди. Ранним утром здесь образовались пробки на нескольких участках. Справляться с потоком машин приходилось нескольким экипажам ГИБДД.
7:50 утра. Для многих горожан первый рабочий день нового года начался с простаивания в пробках в районе Бельского моста. Плотные потоки машин в обе стороны натыкались на новую схему движения и светофоры.
В плотном потоке находились и те, кто умудрялся добавлять проблем. Вот, например, водитель пассажирского ПАЗика встал на поворот налево с крайней правой полосы на съезде с Заки Валиди, по сути, заблокировав для остальных единственный путь на мост.
Кстати, сами перевозчики говорят, что время для начала реконструкции путепровода выбрано не совсем удачное.
В девятом часу дороги стали понемногу разгружаться. Помогла ручная регулировка временных светофоров. Из-за того, что пробка на въезде растягивалась до ТЦ «Мега». Первые недели на участке будут дежурить сотрудники «Уфагорсвета», чтобы оперативно помогать распределять потоки.
Чтобы движение не было парализовано полностью дежурили несколько экипажей ГИБДД. К слову, аварий избежать все же не удалось.
На утренней оперативке в правительстве Радий Хабиров оценил информирование населения о реконструкции на «двойку». Он отметил, что людям до конца не объяснили всю ситуацию и где искать другие пути заезда в город. Глава республики поручил проработать и вопросы сроков реконструкции путепровода
Также Радий Хабиров поднял вопрос перехода правительства, администрации главы региона и подведомственных учреждений на новый график работы из-за ремонта дороги. И не исключил, что возможно это потребуется и для школ.
Вечерний трафик на участке также был плотным. Но, несмотря на неудобства, некоторые автомобилисты с пониманием относятся к ситуации.
Пока закрыт только проезд по мосту через проспект Салавата Юлаева в сторону монумента. Но когда путепровод будет закрыт полностью, нагрузка на участке временной схемы движения существенно увеличится. И если к этому времени останутся недоработки, то город может ожидать коллапс на главном въезде в столицу.