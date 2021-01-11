Снегопад и закрытие путепровода: Уфу в первый рабочий день 2021 года сковали 9-балльные пробки

Пробки в девять баллов сегодня сковали движение на южном направлении столицы в первый рабочий день года. Основная причина – начавшиеся ремонт на развязке проспекта Салавата Юлаева и улицы Заки Валиди. Ранним утром здесь образовались пробки на нескольких участках. Справляться с потоком машин приходилось нескольким экипажам ГИБДД.

7:50 утра. Для многих горожан первый рабочий день нового года начался с простаивания в пробках в районе Бельского моста. Плотные потоки машин в обе стороны натыкались на новую схему движения и светофоры.

Уже полчаса стою. Не знаю, что будет дальше. Не знаю, что будет дальше. Будем пытаться искать пути объезда. Денис, житель г. Уфы

30 минут стою. Здесь светофор работает 10 секунд, не ожидал, что настолько всё будет неорганизованно в первый день. Юрий, житель г. Уфы

В плотном потоке находились и те, кто умудрялся добавлять проблем. Вот, например, водитель пассажирского ПАЗика встал на поворот налево с крайней правой полосы на съезде с Заки Валиди, по сути, заблокировав для остальных единственный путь на мост.

Кстати, сами перевозчики говорят, что время для начала реконструкции путепровода выбрано не совсем удачное.

Надо всё делать летом. Зимой тяжело везти. Олег Егоров, водитель пассажирского автобуса

В девятом часу дороги стали понемногу разгружаться. Помогла ручная регулировка временных светофоров. Из-за того, что пробка на въезде растягивалась до ТЦ «Мега». Первые недели на участке будут дежурить сотрудники «Уфагорсвета», чтобы оперативно помогать распределять потоки.

После завершения пиковой ситуации будем собираться рабочей группой и обсуждать исходные данные для понимания того, как распределился трафик. Адаптивная система управления движения будет внедрена, когда мы поймем, какая транспортная миграция, какой транспортный маятник в рамках суток и недели. Руслан Яхиббаев, заместитель главного инженера МУСП «Уфагорсвет»

Чтобы движение не было парализовано полностью дежурили несколько экипажей ГИБДД. К слову, аварий избежать все же не удалось.

Дежурят сотрудники ГИБДД для оказания практической помощи. В случае ДТП незамедлительно выезжает экипаж. Альбина Кадикова, начальник отделения по пропаганде ОГИБДД УМВД По г. Уфе

На утренней оперативке в правительстве Радий Хабиров оценил информирование населения о реконструкции на «двойку». Он отметил, что людям до конца не объяснили всю ситуацию и где искать другие пути заезда в город. Глава республики поручил проработать и вопросы сроков реконструкции путепровода

Это ситуация очень масштабная, сильная команда работает. Давайте с ними поговорим. Они поставили срок – 11 месяцев. Пусть переходят в режим круглосуточной работы. Я не знаю, зачем нужно было начинать эти работы до 11 января. Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан

Также Радий Хабиров поднял вопрос перехода правительства, администрации главы региона и подведомственных учреждений на новый график работы из-за ремонта дороги. И не исключил, что возможно это потребуется и для школ.

Вечерний трафик на участке также был плотным. Но, несмотря на неудобства, некоторые автомобилисты с пониманием относятся к ситуации.