В Уфе коммунальщики работают в усиленном режиме из-за снегопада

Уфимские коммунальщики вывезли почти 150 тысяч кубометров снега за праздничные выходные. Основная масса из-за обильного выпадения осадков пришлась на последние дни.

Дорожные службы работают в усиленном режиме. Трудятся 266 единиц техники, 423 человека. Сейчас усилия направлены на расчистку проезжих частей улиц. Колонны спецтехники движутся вереницей. Этот способ очистки наиболее эффективен и позволяет очистить всю ширину проезжей части за один проход. Работу коммунальных служб осложняют брошенные вдоль дорог автомобили. Горожан призывают парковать свои машины только в разрешённых местах и не препятствовать уборке снега.

За 40 минут четыре двадцатитонника мы уже вывезли. Вывозится все на снежный полигон, на специальную снежную свалку.

Любовь Белоногова, начальник участка службы по благоустройству Ленинского района г. Уфы