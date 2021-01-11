В Уфе коммунальщики работают в усиленном режиме из-за снегопада

Дорожные службы работают в усиленном режиме. Трудятся 266 единиц техники, 423 человека. Сейчас усилия направлены на расчистку проезжих частей улиц. Колонны спецтехники движутся вереницей. Этот способ очистки наиболее эффективен и позволяет очистить всю ширину проезжей части за один проход. Работу коммунальных служб осложняют брошенные вдоль дорог автомобили. Горожан призывают парковать свои машины только в разрешённых местах и не препятствовать уборке снега.