В Уфе пассажир напал на таксиста

Как было установлено, злоумышленник воспользовался моментом, когда водитель такси выгружал сумку из багажника, похитил телефон из салона автомобиля и попытался скрыться. Водитель, заметив противоправные действия, бросился вдогонку. Догнав злоумышленника, он потребовал вернуть украденный телефон, но в ответ получил несколько ударов отверткой в область предплечья. После чего правонарушитель скрылся в подъезде жилого дома.

пресс-служба Росгвардии по Башкирии