В Уфе пассажир напал на таксиста

Накануне в Уфе пассажир похитил у водителя такси телефон, нанес ему несколько ударов и скрылся с места происшествия. Инцидент произошел на Проспекте Октября. Об этом рассказали в пресс-службе Росгвардии по Башкирии.
Росгвардейцы задержали подозреваемого по горячим следам. Им оказался 41-летний житель Уфы.
Как было установлено, злоумышленник воспользовался моментом, когда водитель такси выгружал сумку из багажника, похитил телефон из салона автомобиля и попытался скрыться. Водитель, заметив противоправные действия, бросился вдогонку. Догнав злоумышленника, он потребовал вернуть украденный телефон, но в ответ получил несколько ударов отверткой в область предплечья. После чего правонарушитель скрылся в подъезде жилого дома.
пресс-служба Росгвардии по Башкирии
Подозреваемого передали сотрудникам полиции для дальнейшего разбирательства. Обстоятельства произошедшего выясняются.