«Была тактическая борьба»: Латыпов рассказал о победе на этапе Кубка мира по биатлону

Башкирский биатлонист Эдуард Латыпов одержал первую в карьере победу на этапе Кубка мира. Россияне прервали серию из 43 гонок без наград.

В смешанной эстафете сборная России в составе Ульяны Кайшевой, Светланы Мироновой, Александра Логинова и Эдуарда Латыпова одержала победу. На финише четвёртого этапа Латыпов опередил соперника из Норвегии. Тройку лучших замкнули французы. В последний раз представителю нашей республики удавалось выиграть гонку в рамках этапа кубка мира в 2016 году. Тогда Антон Бабиков был лучшим в преследовании.

Была тактическая борьба, были тренеры на дистанции. Они подсказывали, как лучше действовать. Получилось сохранить силы и сделать этот финишный рывок, что привело нашу команду к победе.

Эдуард Латыпов, победитель этапа Кубка мира по биатлону

В Уфе на этой неделе также пройдут важные биатлонные соревнования. Столица нашей республики примет отборочные старты к первенству мира среди юношей и девушек 17-18 лет. Первые гонки пройдут в среду.