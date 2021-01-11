«Была тактическая борьба»: Латыпов рассказал о победе на этапе Кубка мира по биатлону

В смешанной эстафете сборная России в составе Ульяны Кайшевой, Светланы Мироновой, Александра Логинова и Эдуарда Латыпова одержала победу. На финише четвёртого этапа Латыпов опередил соперника из Норвегии. Тройку лучших замкнули французы. В последний раз представителю нашей республики удавалось выиграть гонку в рамках этапа кубка мира в 2016 году. Тогда Антон Бабиков был лучшим в преследовании.