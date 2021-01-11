В Уфе пройдет финал «Новогодних семейных игр – 2021»

Рабочие будни только начались, а спортивные праздники не прекращались. Все новогодние каникулы в разных городах и районах республики проходили соревнования по силовому экстриму, плаванию, бегу, семейные старты и хоккейные баталии. Кому удалось установить личный рекорд, а кто поедет на финал турнира в Уфу?
Первый гол на новом льду встречают овациями. В деревне Таштимирово Абзелиловского района местные жители построили хоккейную коробку. Сделали они это сами, на свои деньги, за два месяца. В первом турнире участие приняли четыре команды. Кроме хозяев на лед вышли любители из деревни Бурангулово, Кужаново и Озёрный.
У самого сильного человека России Эльбруса Нигматуллина в селе Байгускарово есть свои последователи. Впервые в истории Хайбуллинского района здесь прошли соревнования по силовому многоборью и гиревому спорту. Участники турнира установили личные рекорды.
Спортсмены выявляли сильнейших в пяти упражнениях. В соревнованиях использовали инвентарь разного веса. Юным силачам достались снаряды полегче, например, покрышки от мелких грузовиков. Взрослые спортсмены переворачивали тракторную шину.
В Караидельском районе прошли соревнования по бегу. Но изюминкой мероприятия стало то, что на старт вышли все желающие, причем не только в кроссовках. Дистанцию разрешалось преодолеть на лыжах и даже пешком.
А это уже Нефтекамск. И здесь ждут холодов, чтобы нырнуть в ледяную воду. Многим достаточно окунуться, а некоторые готовы совершить заплыв. Второй год подряд любители здорового образа жизни из клуба закаливания проводят свои выходные на городском озере.
В Мелеузе во время зимних каникул провели Новогодние семейные игры. В них приняли участие школьники и родители. Для безопасности соревнования провели на открытом воздухе.
Соревнования проводились в виде эстафеты. Мамы, папы и дети выполняли различные упражнения на скорость и меткость. Финал «Новогодних семенных игр» пройдет в Уфе 15 января.