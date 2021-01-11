Эксперты назвали главные ошибки при восстановлении сна после коронавируса

Кандидат медицинских наук Александр Калинкин заявил о том, что люди, переболевшие COVID-19, допускают ряд ошибок, пытаясь восстановить сон после коронавируса. Об этом сообщает издание РБК.
По мнению эксперта, самые частые ошибки - это прием лекарств без назначения врача, дневной сон и употребление алкоголя перед сном. Кроме того, на качество сна могут повлиять препараты, используемые для лечения коронавируса.
Кандидат медицинских наук Михаил Полуэктов отметил, что COVID-19 может послужить толчком к декомпенсации психического заболевания, что в результате приведет к нарушению сна. В данных случаях эксперт рекомендует обращаться к неврологу.
Невролог-сомнолог Елена Царева советует для восстановления сна нормализовать питание и включить в рацион минеральные добавки.