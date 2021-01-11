Эксперты назвали главные ошибки при восстановлении сна после коронавируса

При проблемах с дыханием, поражениях легких, гипоксии в ночное время не надо использовать препараты, которые просто улучшают сон. Здесь еще нужно заботиться о функции легких, и тогда сон сам восстановится.

Александр Калинкин, кандидат медицинских наук