Эксперты назвали главные ошибки при восстановлении сна после коронавируса

Кандидат медицинских наук Александр Калинкин заявил о том, что люди, переболевшие COVID-19, допускают ряд ошибок, пытаясь восстановить сон после коронавируса. Об этом сообщает издание РБК.

По мнению эксперта, самые частые ошибки - это прием лекарств без назначения врача, дневной сон и употребление алкоголя перед сном. Кроме того, на качество сна могут повлиять препараты, используемые для лечения коронавируса.

При проблемах с дыханием, поражениях легких, гипоксии в ночное время не надо использовать препараты, которые просто улучшают сон. Здесь еще нужно заботиться о функции легких, и тогда сон сам восстановится.

Александр Калинкин, кандидат медицинских наук

Кандидат медицинских наук Михаил Полуэктов отметил, что COVID-19 может послужить толчком к декомпенсации психического заболевания, что в результате приведет к нарушению сна. В данных случаях эксперт рекомендует обращаться к неврологу.

Обычно нарушения сна, после того как минует острая фаза заболевания, уходят, сон нормализуется. Скорее всего, наиболее правильной тактикой будет успокаивать себя, говорить себе, что нарушения сна преходящи.

Михаил Полуэктов, кандидат медицинских наук

Невролог-сомнолог Елена Царева советует для восстановления сна нормализовать питание и включить в рацион минеральные добавки.