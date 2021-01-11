Система «Инцидент» помогла жителям Уфы добиться установки контейнерной площадки

К нам через систему «Инцидент-менеджмент» периодически попадают обращения жителей с просьбой установить контейнерные площадки. Сейчас эта работа ведётся по всей республике. Например, конкретно в этом случае жительница Кировского района Уфы попросила во дворе их дома установить контейнерную площадку. Муниципалитет пошёл навстречу и установил новую контейнерную площадку с контейнерами для раздельного сбора мусора.

Урал Рисов, сотрудник рабочей группы по обращениям жителей в социальных сетях при Администрации Главы Республики Башкортоста