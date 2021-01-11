Система «Инцидент» помогла жителям Уфы добиться установки контейнерной площадки

Один бункер для мусора на две многоэтажки. С такой проблемой столкнулись жители домов на Караидельской. Из-за того, что места для отходов было недостаточно, площадка для сбора мусора регулярно приобретала вид свалки. Повсюду разбросанные бутылки, пакеты с отходами и неприятный запах. Решив, что больше не будут терпеть свалку под своими окнами, жители написали о своих проблемах в социальных сетях. К своим постам они приложили фото- и видеоматериалы.
Как объяснили сами жители, дома были построены совсем недавно. Многие жители до сих пор делают ремонт. По этой причине и скапливалось большое количество строительного мусора.
Восемь урн большой вместимости для раздельного сбора мусора установили на специальной огороженной площадке. Каждый цвет предназначен для разных видов отходов: зеленый – смешанные бытовые отходы; синий – бумага; красный – стекло и алюминий и желтый – пластик.
Проблеме обращения с ТКО в республике уделяется особое внимание. Работа по вывозу мусору отлаживается. Были закуплены новые контейнеры. Кроме того, в муниципалитетах устанавливаются контейнерные площадки, идет их оцифровка, а факт вывоза контролируется при помощи онлайн-мониторинга. Ну а чтобы стихийная свалка вновь не стала главным украшением улицы, к ответственности призывают и самих жителей. И напоминают: бытовые отходы – в контейнеры, строительные – на свалку.