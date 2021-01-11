Система «Инцидент» помогла жителям Уфы добиться установки контейнерной площадки

Один бункер для мусора на две многоэтажки. С такой проблемой столкнулись жители домов на Караидельской. Из-за того, что места для отходов было недостаточно, площадка для сбора мусора регулярно приобретала вид свалки. Повсюду разбросанные бутылки, пакеты с отходами и неприятный запах. Решив, что больше не будут терпеть свалку под своими окнами, жители написали о своих проблемах в социальных сетях. К своим постам они приложили фото- и видеоматериалы.

Администрация Кировского района и управляющая организация встретились и объяснили друг другу свои позиции, встретились также с регоператором «Спецавтохозяйство по уборке города Уфы». Жителей мы оповещали, совместно было принято решение увеличить число контейнеров, а также установить контейнеры для раздельного сбора мусора. Сегодня мы видим, что данная проблема уже не актуальна, контейнеров много. Проблему мы решили.

Сергей Полетавкин, начальник информационно аналитического отдела администрации Кировского района г. Уфы

Как объяснили сами жители, дома были построены совсем недавно. Многие жители до сих пор делают ремонт. По этой причине и скапливалось большое количество строительного мусора.

Раньше на месте мусорных контейнеров стоял бункер. У нас до сих пор заселяются, в квартирах делают ремонт. Нам было гораздо удобнее, когда стоял один большой бункер, потому что тогда выкидывали стройматериалы. Сейчас установили евроконтейнеры. 

Асхат Магасумов

Восемь урн большой вместимости для раздельного сбора мусора установили на специальной огороженной площадке. Каждый цвет предназначен для разных видов отходов: зеленый – смешанные бытовые отходы; синий – бумага; красный – стекло и алюминий и желтый – пластик.

К нам через систему «Инцидент-менеджмент» периодически попадают обращения жителей с просьбой установить контейнерные площадки. Сейчас эта работа ведётся по всей республике. Например, конкретно в этом случае жительница Кировского района Уфы попросила во дворе их дома установить контейнерную площадку. Муниципалитет пошёл навстречу и установил новую контейнерную площадку с контейнерами для раздельного сбора мусора.

Урал Рисов, сотрудник рабочей группы по обращениям жителей в социальных сетях при Администрации Главы Республики Башкортоста

Проблеме обращения с ТКО в республике уделяется особое внимание. Работа по вывозу мусору отлаживается. Были закуплены новые контейнеры. Кроме того, в муниципалитетах устанавливаются контейнерные площадки, идет их оцифровка, а факт вывоза контролируется при помощи онлайн-мониторинга. Ну а чтобы стихийная свалка вновь не стала главным украшением улицы, к ответственности призывают и самих жителей. И напоминают: бытовые отходы – в контейнеры, строительные – на свалку.