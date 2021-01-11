Названы симптомы коронавируса, на которые обычно не обращают внимания

Стало известно о двух симптомах коронавируса, на которые обычно не обращают внимания. Об этом заявила Лидия Осэй-Боатенг, врач больницы Кройдоновского университета.

Со слов эксперта, во время второй волны коронавирусной инфекции стали характерны такие проявления болезни, как боли в горле и головные боли. Чаще всего на них не обращают внимания.

К тому времени, когда они поймут, что у них COVID-19, они уже успеют вступить в контакт с другими людьми. Лидия Осэй-Боатенг, врач больницы Кройдоновского университета