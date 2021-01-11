В роддоме Уфы в одну ночь при загадочных обстоятельствах погибли два младенца

Следственный комитет начал проверку в отношении роддома, в котором скончались новорожденные. В социальных сетях появилась информация о гибели шести младенцев в ночь с 31 декабря на 1 января. Съемочной группе БСТ удалось пообщаться с двумя семьями, которые потеряли в ту ночь детей.
Имя для дочери Камалетдиновы придумали давно – Софья. Все вещи, которые успели приготовить малышке на выписку, сейчас раздают знакомым. 5 января супруга Азата должна была родить второго ребенка. Но схватки начались 31 декабря, прямо под бой курантов. Женщину доставили в 4-й роддом.
Прооперировали Ирину в 7-м часу утра 1 января. Через три часа после того, как она попала в роддом. Малышка родилась весом в три килограмма. Её забрали в детское отделение. Есть даже медицинское заключение, что она выписана в удовлетворительном состоянии под наблюдение участкового врача. Но уже ночью 2 января в больнице матери сообщили о смерти ребенка.
Трагедией закончились новогодние праздники и для Анастасии Максимовой из Кугарчинского района. Девушка рожала в 4-м роддоме 1 января. Ее дочь тоже не выжила.
Однако в соцсетях прошла новость о гибели шести новорожденных в ночь на 1 января. Подтверждения этой информации нет, других пострадавших родителей найти не удалось. Следственный комитет начал проверку.
Со слов представителей Министерства здравоохранения, оценить ситуацию объективно можно будет после патологоанатомического вскрытия.
Семье Азата Камалетдинова объяснили, что у его супруги была инфекция, от которой заразилась малышка. Но по словам женщины, на протяжении всей беременности она чувствовала себя хорошо. Была ли смерть детей врачебной ошибкой или это трагическое стечение обстоятельств – пока неизвестно. Мы будем следить за развитием этой ситуации.