В роддоме Уфы в одну ночь при загадочных обстоятельствах погибли два младенца

Следственный комитет начал проверку в отношении роддома, в котором скончались новорожденные. В социальных сетях появилась информация о гибели шести младенцев в ночь с 31 декабря на 1 января. Съемочной группе БСТ удалось пообщаться с двумя семьями, которые потеряли в ту ночь детей.

Имя для дочери Камалетдиновы придумали давно – Софья. Все вещи, которые успели приготовить малышке на выписку, сейчас раздают знакомым. 5 января супруга Азата должна была родить второго ребенка. Но схватки начались 31 декабря, прямо под бой курантов. Женщину доставили в 4-й роддом.

Подошел врач без бейджика, не представился. Просто была форма, он сказал, что врачей, которые могут прооперировать нет, операционная закрыта. Азат Камалетдинов

Прооперировали Ирину в 7-м часу утра 1 января. Через три часа после того, как она попала в роддом. Малышка родилась весом в три килограмма. Её забрали в детское отделение. Есть даже медицинское заключение, что она выписана в удовлетворительном состоянии под наблюдение участкового врача. Но уже ночью 2 января в больнице матери сообщили о смерти ребенка.

Трагедией закончились новогодние праздники и для Анастасии Максимовой из Кугарчинского района. Девушка рожала в 4-м роддоме 1 января. Ее дочь тоже не выжила.

Они нажимали мне на живот, они выталкивали мою дочь. Я думаю, что это их вина. Они, может, навредили ей как-то. Анастасия Максимова

Однако в соцсетях прошла новость о гибели шести новорожденных в ночь на 1 января. Подтверждения этой информации нет, других пострадавших родителей найти не удалось. Следственный комитет начал проверку.

Следователям предстоит опросить пациентов и медперсонал больницы, исследовать медицинскую документацию, назначить экспертные исследования с целью установления обстоятельств смерти новорожденных. По результатам проверки будет принято процессуальное решение. Евгений Каневский, старший помощник руководителя следственного управления СК РФ по Республике Башкортостан

Со слов представителей Министерства здравоохранения, оценить ситуацию объективно можно будет после патологоанатомического вскрытия.

Сегодня состоялась встреча родителей и их представителей с врачами и главным врачом роддома №4, где были рассмотрены вопросы по данному случаю. Софья Алёшина, руководитель пресс-службы Министерства здравоохранения Республики Башкортостан