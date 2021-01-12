Президент ОКР о проведении Олимпийских игр в Башкирии: «Если регион подходящий, почему нет»

Почетный президент ОКР, почетный член МОК Виталий Смирнов считает, что для того, чтобы провести зимние Олимпийские игры 2030 года в Башкирии, нужно соблюсти ряд инфраструктурных и географических требований. Об этом сообщает издание ТАСС.
Как говорится в перечне мероприятий по подготовке к празднованию 450-летия Уфы, через 9 лет башкирская столица планирует провести зимние Олимпийские игры. Отметим, что зимняя Олимпиада - 2030 станет XXVI-й.
Следующие зимние Олимпийские игры будут проходить в Пекине с 4 по 20 февраля 2022 года.
Фото: ТАСС.