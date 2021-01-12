Президент ОКР о проведении Олимпийских игр в Башкирии: «Если регион подходящий, почему нет»

Если регион подходящий, почему нет, голосование будет проходить за семь лет до Игр-2030, к 2023 году санкции уже закончатся. В будущем году будет объявлено о наборе кандидатов. Важно, чтобы в регионе были перепады высот, позволяющие проводить соревнования по скоростному спуску и гигантскому слалому.

Виталий Смирнов