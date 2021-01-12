Президент ОКР о проведении Олимпийских игр в Башкирии: «Если регион подходящий, почему нет»

Почетный президент ОКР, почетный член МОК Виталий Смирнов считает, что для того, чтобы провести зимние Олимпийские игры 2030 года в Башкирии, нужно соблюсти ряд инфраструктурных и географических требований. Об этом сообщает издание ТАСС.

Если регион подходящий, почему нет, голосование будет проходить за семь лет до Игр-2030, к 2023 году санкции уже закончатся. В будущем году будет объявлено о наборе кандидатов. Важно, чтобы в регионе были перепады высот, позволяющие проводить соревнования по скоростному спуску и гигантскому слалому.

Виталий Смирнов

Как говорится в перечне мероприятий по подготовке к празднованию 450-летия Уфы, через 9 лет башкирская столица планирует провести зимние Олимпийские игры. Отметим, что зимняя Олимпиада - 2030 станет XXVI-й.

Заявку должен подавать национальный олимпийский комитет, такова процедура. Любая административная единица, входящая в состав государства, должна обратиться с просьбой к национальному олимпийскому комитету выдвинуть кандидатуру этого региона, города. Как было в свое время с Санкт-Петербургом, когда [Анатолий] Собчак обратился с соответствующей просьбой к ОКР, а ОКР в свою очередь выдвинул кандидатуру Санкт-Петербурга на проведение Игр 2004 года.

Виталий Смирнов

Следующие зимние Олимпийские игры будут проходить в Пекине с 4 по 20 февраля 2022 года.

Фото: ТАСС.