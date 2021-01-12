В Башкирии над 24-летним парнем надругался приятель

В Башкирии в рождественскую ночь произошел вопиющий случай - парень надругался над своим приятелем. Подробности произошедшего рассказали корреспонденты издания КП-Уфа.

Потерпевший рассказал, что пригласил в гости 24-летнего знакомого, который ночью над ним надругался. Со слов парня, извращенные действия со стороны приятеля продолжались на протяжении 2,5 часов.