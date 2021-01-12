В Мечетлинском районе открылся новый ФАП

ФАПопад в республике продолжается. В деревне Азикеево Мечетлинского района построили новый фельдшерско-акушерский пункт. Помещение оснастили самым современным оборудованием.

Маленькой Аделе шесть лет. Как только ей становится плохо, первым делом она с мамой идет за помощью к фельдшеру. Раньше, чтобы оказали нужную поддержку, девочке приходилось мерзнуть в очереди, ведь в старом ФАПе было холодно. Но теперь Аделе не нужно испытывать лишний дискомфорт – в деревне Азикеево открылся новый фельдшерско-акушерский пункт.

Старый ФАП в селе Азикеево был построен в 1964 году. Его обогревали при помощи дровяной печи. Но теперь лишней работы делать не придется, говорит местный фельдшер Клара Вахитова. Она работает в селе уже 30 лет и новой постройкой довольна.

Новое здание ФАПа возвели в рамках нацпроекта «Здравоохранение». В нем будут обслуживать 720 жителей поселения. Для оказания медицинских услуг у фельдшера появилось новое оборудование: весы, ростомер, аппарат ЭКГ и дефибриллятор.

Новое здание отвечает всем современным требованиям и нормам. В помещении проведено холодное и горячее водоснабжение. Есть смотровая, фельдшерская, детская и процедурная комнаты. На входе установлен пандус.