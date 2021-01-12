В Башкирии могут появиться платные дороги

Депутаты Курултая Башкирии планируют рассмотреть новый закон о платных дорогах. Чтение пройдёт уже на первом заседании весенней сессии.
Такая инициатива призвана развить систему альтернативных платных дорог, что будет способствовать совершенствованию дорожной инфраструктуры в целом.
Первая платная дорога может появиться уже в 2024 году. По предварительной информации, ею станет часть «Восточного выезда» на федеральную трассу М-5.
Хотя в Башкортостане платных автомобильных дорог пока нет, многие автовладельцы оценили их преимущества в других регионах нашей страны. Заплатив небольшую сумму, автомобилист получает возможность быстрее и с комфортом доехать до нужной ему точки. Развитие частного бизнеса в этой сфере станет благом для всех при условии, что у автовладельца всегда будет выбор между платной и бесплатной дорогой к нужному пункту назначения.
Константин Толкачев, председатель Госсобрания Башкирии