В Башкирии могут появиться платные дороги

Хотя в Башкортостане платных автомобильных дорог пока нет, многие автовладельцы оценили их преимущества в других регионах нашей страны. Заплатив небольшую сумму, автомобилист получает возможность быстрее и с комфортом доехать до нужной ему точки. Развитие частного бизнеса в этой сфере станет благом для всех при условии, что у автовладельца всегда будет выбор между платной и бесплатной дорогой к нужному пункту назначения.

Константин Толкачев, председатель Госсобрания Башкирии