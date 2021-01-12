Жителя Башкирии задержали с 2 кг наркотиков в машине

Задержанный оказался уроженцем Сибая. В его машине «Киа Серато» прямо на переднем сидении был обнаружен гашиш. Как сообщил сам мужчина, наркотики он приобрёл для личного потребления через интернет-магазин, а сам товар нашёл в тайнике в Москве. Однако при нем находились электронные весы, рулон липкой ленты и множество полимерных пакетов, что говорит о намерении реализовать запрещенную продукцию.