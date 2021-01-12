Жители Куюргазинского района оценили реализацию программы «Башкирские дворики»

В Куюргазинском районе на благоустройство дворов и подъездов было выделено около шести миллионов рублей. Отремонтировали восемь парадных и дворовую площадку.

Сергей Гладских знаком с этим двором порядка десяти лет. За это время, что только они не пережили – и горе, и радость. Последнего, конечно, в разы больше. В этом году двор на Проспекте Мира в Ермолаево был включен в программу «Башкирские дворики». Вместо ржавых качелей и пустыря – современная игровая площадка, а грязь и глина благодаря программе преобразилась в асфальт.

А стало так, что появилась и автомобильная парковка, и удобные скамейки, новые бордюры, палисадник, видеонаблюдение и освещение. Но и этим не ограничились.

Получилось, что 2020 году двор по Проспекту Мира в Ермолаево стал единственным в Куюргазинском районе, который попал в программу. В 2019 в селе было отремонтировано три двора на сумму почти в пять с половиной миллионов рублей.

Кстати, в этом году в Ермолаево были отремонтированы восемь парадных в рамках программы по ремонту подъездов. На ее реализацию в Куюргазинском районе выделили почти два с половиной миллиона рублей.

В доме по улице Калинина помимо ремонта в подъезде утеплил и стены дома с помощью фасадного пенопласта. Каменной плитой было сделано обрамление окон и дверей, а цоколь обложили природным камнем.