Бизнес-мама: уфимка рассказала, как зарабатывает в декрете

Хобби превратилось в настоящую работу. Уфимка Екатерина Синицина развивает собственный бизнес в декрете: изготавливает съедобные букеты. Особенно много заказов было перед Новым годом. Предпринимательством женщина занимается с лета.

Екатерина сейчас в декрете. На один простой букет уходит час-полтора, но все зависит от сложности работы. Бизнес-леди признается: задумка организовать свое дело возникла давно. Как только вышла в декрет, появилось свободное время. Мечта превратилась в реальность

Я не ожидала, конечно, что будет много заказов, очень благодарна своим заказчикам за то, что они в меня верят, хочу радовать их всегда. Екатерина Синицина

Синицина

Оригинальный подарок на все случаи жизни. Зайтуна Алтынбаева заказала букет своей подруге на день рождения у Екатерины, с которой они уже давно знакомы. На большинство праздников Зайтуна предпочитает дарить именно такой подарок.

Цветы в воде постоят и высыхают. А здесь – витамины. Зайтуна Алтынбаева

Обучение такому современному и красивому мастерству Екатерина проходила онлайн. За определенный срок нужно было выполнить задание и отправить мастеру. После этого наставник объяснял обучающимся их ошибки, что можно было сделать в композиции по-другому и на что следует обращать внимание при выполнении съедобного букета.

Сначала один букет был, потом другой. Потом мне еще захотелось сделать, потом еще сертификат получала. Я обучение проходила, постоянно увеличиваю свои знания. Екатерина Синицина