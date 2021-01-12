Бизнес-мама: уфимка рассказала, как зарабатывает в декрете

Хобби превратилось в настоящую работу. Уфимка Екатерина Синицина развивает собственный бизнес в декрете: изготавливает съедобные букеты. Особенно много заказов было перед Новым годом. Предпринимательством женщина занимается с лета.
Екатерина сейчас в декрете. На один простой букет уходит час-полтора, но все зависит от сложности работы. Бизнес-леди признается: задумка организовать свое дело возникла давно. Как только вышла в декрет, появилось свободное время. Мечта превратилась в реальность
Синицина
Оригинальный подарок на все случаи жизни. Зайтуна Алтынбаева заказала букет своей подруге на день рождения у Екатерины, с которой они уже давно знакомы. На большинство праздников Зайтуна предпочитает дарить именно такой подарок.
Обучение такому современному и красивому мастерству Екатерина проходила онлайн. За определенный срок нужно было выполнить задание и отправить мастеру. После этого наставник объяснял обучающимся их ошибки, что можно было сделать в композиции по-другому и на что следует обращать внимание при выполнении съедобного букета.
В дальнейшем Екатерина Синицина с мужем хочет открыть свою мастерскую в Уфе и тоже учить новичков умению создавать оригинальные букеты. Ведь правильный подарок – залог хорошего настроения.