Количество больных COVID-19 превысило отметку в 21 тысячу человек

Минздрав Башкирии раскрыл свежие данные, отражающие ситуацию с коронавирусом в республике. Согласно им, в регионе пройден новый рубеж заболеваемости.
По состоянию на 12 января, в регионе зарегистрировано 21 068 случаев инфицирования. Это на 167 человек больше, чем было сутками ранее.
Также увеличился показатель смертности. Еще два человека скончались в результате болезни, общее число жертв за все время пандемии - 159.
Выздоровевшими признаны 15 852 человека за весь период пандемии. За прошедшие сутки вылечившимися стали еще 286 человек.