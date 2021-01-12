В лесу Уфы всю ночь искали 14-летнюю девочку

В лесополосе у реки Уфы всю ночь искали 14-летнего подростка. Девочка перестала выходить на связь с родственниками, и семья пропавшей забила тревогу.

Сообщение о пропаже поступило поздно вечером 9 января. Спасатели и волонтеры сразу занялись поисками девочки. Также были привлечены сотрудники правоохранительных органов и кинологи.

Всю ночь специалисты искали ребёнка в лесу, в частном секторе, во дворах. Однако поиски не увенчались успехом.

Только 10 января вечером стало известно, что 14-летняя девочка находится у родственников.