Медики из Башкирии рассказали о работе в ковид-госпиталях Владимирской области

Башкирские медики вернулись домой. С 23 декабря мобильная бригада работала во Владимирской области. 25 человек прибыли в Уфу накануне вечером. Группа была сформирована по запросу Минздрава России.

В составе – анестезиологи-реаниматологи, средний медицинский персонал, студенты БГМУ.

Там много пациентов с метаболическим синдромом, сахарным диабетом. Лечить таких пациентов сложнее.

Алёна Бурганова, доцент кафедры инфекционных болезней с курсом ИДПО БГМУ

Сначала страшно было, но мы вошли в ритм.

Мухаммаджон Джураев, студент лечебного факультета БГМУ

Башкирский медицинский университет сформировал десять бригад для работы в госпиталях. Ранее наши специалисты помогали коллегам из Карачаево-Черкессии, Киргизии. Сейчас мобильная группа продолжает работать в Амурской области.

Каждая бригада – определенная команда людей. Они так и работали по сменам. Это уникальный опыт.

Валентин Павлов, ректор БГМУ

У нас есть опыт организации медицинской помощи с нуля, это постройка новых объектов, а также организация помощи с самого начала – с момента поступления пациента. Хороший потенциал у нас именно реабилитационной направленности.

Максим Забелин, министр здравоохранения Республики Башкортостан