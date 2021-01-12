Медики из Башкирии рассказали о работе в ковид-госпиталях Владимирской области

У нас есть опыт организации медицинской помощи с нуля, это постройка новых объектов, а также организация помощи с самого начала – с момента поступления пациента. Хороший потенциал у нас именно реабилитационной направленности.

Максим Забелин, министр здравоохранения Республики Башкортостан