Медики из Башкирии рассказали о работе в ковид-госпиталях Владимирской области

Башкирские медики вернулись домой. С 23 декабря мобильная
бригада работала во Владимирской области. 25 человек прибыли в Уфу накануне
вечером. Группа была сформирована по запросу Минздрава России.
В составе – анестезиологи-реаниматологи, средний медицинский
персонал, студенты БГМУ.
Там много пациентов с метаболическим
синдромом, сахарным диабетом. Лечить таких пациентов сложнее.Алёна Бурганова, доцент кафедры инфекционных болезней с курсом ИДПО БГМУ
Сначала страшно было, но мы вошли в
ритм.Мухаммаджон Джураев, студент лечебного факультета БГМУ
Башкирский медицинский университет сформировал десять бригад
для работы в госпиталях. Ранее наши специалисты помогали коллегам из
Карачаево-Черкессии, Киргизии. Сейчас мобильная группа продолжает работать в
Амурской области.
Каждая бригада – определенная команда
людей. Они так и работали по сменам. Это уникальный опыт.Валентин Павлов, ректор БГМУ
У нас есть опыт организации медицинской
помощи с нуля, это постройка новых объектов, а также организация помощи с
самого начала – с момента поступления пациента. Хороший потенциал у нас именно
реабилитационной направленности.Максим Забелин, министр здравоохранения Республики Башкортостан