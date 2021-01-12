Курултай Башкирии весной рассмотрит порядка 50 законопроектов

70 законов приняли и 112 законопроектов рассмотрели депутаты Госсобрания Башкортостана за время осенней сессии. Об этом заявил председатель парламента Константин Толкачев.

С сентября по декабрь прошлого года Государственное Собрание и его комитеты рассмотрели около 400 федеральных законопроектов, поступивших из Госдумы, а также около 50 законодательных инициатив и обращений парламентов других субъектов России. На работу повлияла пандемия коронавируса. Это отразилось на формах и методах работы.

Коронавирус - это реальность, с которой приходится считаться. Мы накопили определенный опыт, думаем, как наиболее эффективно организовать работу депутата корпуса, как усилить коммуникационную работу с гражданами, прежде всего теми, кто нуждается в поддержке. Константин Толкачев, председатель Государственного Собрания Республики Башкортостан