Жители Башкирии рассказали, как изменилась их жизнь после проекта «Трезвое село»

В Башкортостане участниками конкурса «Трезвое село 2020 года» стали 2114 деревень и сёл. Среди них и жители деревни Бретяк Бурзянского района, которые стали победителями в своем муниципалитете.

Несмотря на отдаленность от райцентра, во всех трёх сельских магазинах полностью ограничена продажа алкоголя. Однако это не мешает жителям весело проводить праздники и массовые мероприятия. После приобретения статуса «Трезвое село» в деревне увеличилось количество новых жилых домов, молодёжь строится на своей малой родине и создает тут семьи.

Молодёжь занимается своим хозяйством. Они строят себе новые дома, покупают хорошие машины. Хотя живут в деревне, но стремятся к лучшему. А для детей у нас есть школа, где преподают хорошие учителя. Альфия Нигматуллина, жительница деревни Бретяк

В 2021 году жители деревни готовятся подать заявку и в Программу поддержки местных инициатив. В случае победы они намерены благоустроить местный парк. В 2020-м в ППМИ участвовали все сельские поселения Бурзянского района. Семь из двенадцати заявок стали победителями программы. На полученные средства жители отремонтировали школы, дома культуры, построили в своих деревнях ледовые катки и детские игровые площадки. Власти района призывают земляков активно включиться в Программу поддержки местных инициатив и в этом году.

В разные годы населению требуются разные объекты. Пока актуальными является ремонт образовательных учреждений. Где-то поменять крышу, где-то окна поменять. Дети в повседневной жизни являются приоритетом. Газиз Манапов, глава администрации Бурзянского района