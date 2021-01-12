Как в Башкирии развиваются сельхозкооперативы

Аграрии Бижбулякского района создают сельхозкооперативы для совместного производства и реализации продукции. Число пайщиков в каждом таком объединении растёт год от года. Всё чаще местные предприниматели становятся обладателями грантов регионального Минсельхоза, выдаваемых на развитие дела.

По образованию Ильнур Гатиатуллин юрист, но своё призвание нашёл в сельском хозяйстве. В аграрный сектор попал в 2011-м. Спустя семь лет в кооперации с другими фермерами решил открыть в райцентре магазин сельхозтоваров. Для стартапа сельчане подали документы в республиканскую программу «Доходогенерирующий проект» и получили почти три миллиона рублей на развитие дела.

Изначально было 12 пайщиков, сейчас их число выросло до 17. Фермеры выращивают мясо, в магазине это мясо перерабатываем до полуфабриката и реализуем. Ильнур Гатиатуллин, председатель сельхозкооператива «Бижбулякский фермер»

На грант купили оборудование, холодильники и морозильные камеры, автомобиль с рефрижератором для перевозки готовой продукции. В ее качестве Ильнур Гатиатуллин не сомневается, потому что пайщики выращивают скот для себя, а ему сдают излишки. Кстати, в магазине председателю кооператива помогает супруга Зиля, которая почти за год работы освоила все тонкости мясной переработки.

Когда выдерживаешь мясо, оно становится очень мягким и нежным. Его не нужно долго варить или долго жарить. Оно становится очень нежным и мягким, даже подходит для детского питания. И на сроки хранения такая упаковка тоже влияет. В свежем виде в вакуумной упаковке мясо может храниться до 30 суток. Зиля Гатиатуллина

Кроме реализации через магазин, мясо также поставляют в 12 школьных столовых района, в два местных кафе. Есть и адресная доставка до Уфы. На этапе согласования находятся вопросы по поставке продукции в торговые сети столицы и Стерлитамака.

У нас своё кафе в Бижбуляке, поэтому мы тут постоянные клиенты. Берем тут всегда говядину, она очень хорошего качества. И фарш говяжий покупаем, и готовые стейки. Найля Файзуллина, жительница с. Бижбуляк

На прилавках товары не только объединения «Бижбулякский фермер», но и других сельхозкооперативов. Пока таких магазинов в райцентре немного, поэтому на результат аграрии работают сообща.

По линии Министерства сельского хозяйства есть субсидия за возмещение части затрат при приобретении сырья у пайщиков. Всё это положительно влияет на развитие предпринимательства в районе. Айрат Муратшин, заместитель главы администрации Бижбулякского района по инвестиционной политике и развитию предпринимательства