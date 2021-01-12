Как в Башкирии развиваются сельхозкооперативы

Аграрии Бижбулякского района создают сельхозкооперативы для совместного производства и реализации продукции. Число пайщиков в каждом таком объединении растёт год от года. Всё чаще местные предприниматели становятся обладателями грантов регионального Минсельхоза, выдаваемых на развитие дела.
По образованию Ильнур Гатиатуллин юрист, но своё призвание нашёл в сельском хозяйстве. В аграрный сектор попал в 2011-м. Спустя семь лет в кооперации с другими фермерами решил открыть в райцентре магазин сельхозтоваров. Для стартапа сельчане подали документы в республиканскую программу «Доходогенерирующий проект» и получили почти три миллиона рублей на развитие дела.
На грант купили оборудование, холодильники и морозильные камеры, автомобиль с рефрижератором для перевозки готовой продукции. В ее качестве Ильнур Гатиатуллин не сомневается, потому что пайщики выращивают скот для себя, а ему сдают излишки. Кстати, в магазине председателю кооператива помогает супруга Зиля, которая почти за год работы освоила все тонкости мясной переработки.
Кроме реализации через магазин, мясо также поставляют в 12 школьных столовых района, в два местных кафе. Есть и адресная доставка до Уфы. На этапе согласования находятся вопросы по поставке продукции в торговые сети столицы и Стерлитамака.
На прилавках товары не только объединения «Бижбулякский фермер», но и других сельхозкооперативов. Пока таких магазинов в райцентре немного, поэтому на результат аграрии работают сообща.
Всего в районе восемь сельскохозяйственных кооперативов, которые объединяют в себе более 150 пайщиков. Помимо мясных полуфабрикатов, аграрии занимаются зерновыми культурами, производят и фасуют мёд на продажу, освоили полный цикл переработки молока. В планах – увеличение сбыта, соответственно, и производства собственной продукции. До 2024 года количество пайщиков в местной кооперативном движении вырастет до 400.