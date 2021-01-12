В Башкирии избрали меру пресечения виновнику ДТП с автобусами

Суд города Салават избрал меру пресечения возможному виновнику страшной аварии. Напомним, в ДТП с двумя пассажирскими автобусами пострадали 12 человек, а трое детей трагически погибли.

Инцидент произошёл 10 января. Две встречные пассажирские маршрутки, двигающиеся по направлению «Уфа-Большеустьинское-Уфа», столкнулись на трассе. В результате столкновения на месте аварии погибли 13-летняя девочка и 6-летний мальчик. Вскоре в реанимации погибла 17-летняя девушка, а её 13-летняя сестра находится в тяжёлом состоянии.