В Башкирии избрали меру пресечения виновнику ДТП с автобусами

Суд города Салават избрал меру пресечения возможному виновнику страшной аварии. Напомним, в ДТП с двумя пассажирскими автобусами пострадали 12 человек, а трое детей трагически погибли.
Инцидент произошёл 10 января. Две встречные пассажирские маршрутки, двигающиеся по направлению «Уфа-Большеустьинское-Уфа», столкнулись на трассе. В результате столкновения на месте аварии погибли 13-летняя девочка и 6-летний мальчик. Вскоре в реанимации погибла 17-летняя девушка, а её 13-летняя сестра находится в тяжёлом состоянии.
Было возбуждено уголовное дело. 36-летнего водителя маршрутки, который выехал на встречную полосу, отправили под домашний арест на два месяца. Известно, что такие решение было принято с учётом отсутствия судимости, положительной характеристики и наличия трёх малолетних детей.