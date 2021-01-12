В Уфе вор пытался забить таксиста отверткой

Известно, что воришка украл из машины таксиста телефон, когда тот отошёл к багажнику. Злоумышленник попытался скрыться с места преступления, но был замечен автовладельцем. Таксисту удалось догнать грабителя, но тот не захотел отдавать украденный телефон – воришка несколько раз ударил мужчину отвёрткой в предплечье. После нападения грабитель скрылся в подъезде.