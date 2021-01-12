В Башкирии загадочно пропал 30-летний мужчина

В деревне Югамаш Янаульского района Башкирии пропал без вести 30-летний Руслан Сахаув. Местонахождение мужчины остается неизвестным с 8 января. В день исчезновения он ушел из дома, однако обратно так и не вернулся.
Приметы мужчины: телосложение среднее, рост около 180 см, голубые глаза, русые волосы. В день пропажи он был одет в джинсы синего цвета, черную кофту, темно-синюю куртку и ботинки цвета хаки. На голове у него была черная шапка.
Поисками пропавшего без вести мужчины занимаются волонтеры. Телефоны для связи: 8 (800) 700 54 52, 8 (919) 613 03 45, 112 или 02.