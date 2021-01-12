В Башкирии неизвестный напал на женщину и силой выхватил сумку

46-летняя жительница Нефтекамска подверглась нападению. Подробности произошедшего рассказали в пресс-службе МВД по Башкирии.
Инцидент произошел в 8 утра на «Тропе здоровья». Женщина рассказала, что со спины к ней подошел неизвестный мужчина, выхватил ее сумку и скрылся с места преступления. В сумке находились деньги в размере 1600 рублей, банковская карта и паспорт.
Горожанка обратилась с заявлением в полицию. Сейчас стражи порядка разыскивают преступника. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.