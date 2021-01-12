В Башкирии в пожаре пострадал 52-летний мужчина

Вчера, 11 января, в селе Кадыргулово Давлекановского района Башкирии произошел пожар. Сообщение о возгорании поступило на пульт диспетчера пожарной службы. Об этом сообщили в пресс-службе регионального МЧС.

На место происшествия прибыли сотрудники пожарной службы. Пожар произошел на улице Речной в жилом бревенчатом доме размером 4х9 метров.

В результате пожара пострадал 52-летний мужчина. Его доставили в местную больницу с ожогами. Причины возгорания предстоит выяснить дознавателю МЧС.