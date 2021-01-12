Стала известна судьба 38-летнего Дмитрия Яковлева, пропавшего в Уфе

В столице Башкирии завершились поиски без вести пропавшего 38-летнего Дмитрия Яковлева. Мужчину искали на протяжении 10 дней. В день исчезновения он уехал на своем автомобиле в неизвестном направлении, однако обратно так и не вернулся.

Близкие Дмитрия не находили себе места. В его поисках принимали активное участие волонтеры. Ориентировка появилась в местных СМИ и соцсетях.

Сегодня, 12 января, поиски пропавшего без вести мужчины завершились. К счастью, они увенчались успехом - Дмитрий нашелся живым. Где он находился столько времени - не сообщается.