В Башкирии наказали женщину, которая долго не платила алименты

36-летняя уфимка пойдет под суд за неуплату алиментов на содержание троих малолетних детей. Об этом рассказали в пресс-службе региональной прокуратуры.

В 2011 и 2016 годах суд обязал обвиняемую выплачивать алименты на содержание детей. Даже несмотря на неоднократные предупреждения об уголовной ответственности и привлечение к административному наказанию, она не принимала участия в воспитании детей и умышлено уклонялась от алиментов.