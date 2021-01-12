В Башкирии геопарк «Торатау» объявил конкурс фотографий

Фотоконкурс «Геопарк в объективе» проводится впервые. Главные задачи – популяризация путешествий по геопарку «Торатау», широкое освещение уникальных достопримечательностей на его территории и поддержка творческих начинаний фотографов-любителей и профессионалов. На сегодняшний день прислано около 200 фотографий. Тематика конкурса посвящена природным, культурным, историческим и архитектурным достопримечательностям. Мы принимаем не только зимние снимки, можно прислать и архивные. Особенно ждем работы в номинациях «Житель Торатау» и «Ремесло.

Айнур Саманов, директор геопарка "Торатау"