В Башкирии геопарк «Торатау» объявил конкурс фотографий

Жители и гости Башкирии могут поучаствовать в конкурсе фотографий, который проводит геопарк "Торатау", и выиграть денежный приз.
Туристы, которые посетили геопарк, могут прислать интересные фото и выиграть денежный приз в размере 10 тысяч рублей. Он будет выдан сертификатом в магазин фототехники. К участию в конкурсе приглашаются не только профессионалы, но и фотографы-любители.
Всего в конкурсе 9 номинаций: «Уникальное наследие» (пейзажи), «Геопарк на высоте» (фото с квадрокоптера), «Культурная/историческая/архитектурная достопримечательность» (фото музеев и других зданий, имеющих ценность), «Недооцененный объект» (снимок места, не очень популярного у массового туриста), «Флора/фауна геопарка» (фотографии местных растений, животных, птиц, насекомых ), «Это Башкирия» (фото с национального праздника, отражающее местный колорит), «Геопарк на вкус» (блюда или напитки башкирской кухни), «Ремесло» (момент изготовления предмета народного творчества), «Житель «Торатау» (портрет местного жителя).
Директор геопарка "Торатау" Айнур Саманов отметил, что фотоконкурс «Геопарк в объективе» проводится впервые. Прием работ проводится до 20 января 2021 года.
Фото: https://geopark-toratau.ru.