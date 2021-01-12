Эксперт из Башкирии прокомментировал ситуацию с завышенными платежками за отопление
Юрист, специализирующийся на проблемах ЖКХ, основатель сайта Уфасити.ми Вадим Беляков прокомментировал ситуацию с завышенными платежками за отопление, которые жители региона получили в декабре прошлого года. Об этом сообщает ИА "Башинформ".
Я рассчитывал, при правильной работе приборов учета начисление в декабре должно было увеличиться по отношению к ноябрю на 30-40 процентов. Условно говоря, если ты в ноябре заплатил за тепло тысячу рублей, то в декабре тебе придет платежка в 1400 рублей – это нормально. У меня же есть достаточно много статистики, когда превышение было в размере 80, 100, 200 и даже 300 процентов. Это не лезет уже ни в какие рамки, это недопустимо.
Вадим Беляков, юрист
Беляков подчеркнул, что ситуация с недовольством граждан и завышенными суммами прогнозировалась.
Я говорил об этом два года назад, в Курултае, на заседаниях МинЖКХ, на СПЧ, совещаниях с Главой. Пост, который сегодня выложил Радий Хабиров, обозначил все те проблемы, которые нужно решить, чтобы таких ситуаций не было в будущем. Слава Богу, что теперь эти проблемы прозвучали с высокой трибуны и, может быть, что-то изменится. Проблема больших начислений (условно больше 30-40 процентов) в том, что у нас считают по неправильным площадям, приборы учета работают некорректно, бывают утечки, «перетопы», в неправильной поставке теплоносителя со стороны ресурсных организаций (по разным параметрам: температура, давление, объем и пр.), в отсутствии контроля, в какое время снимаются показания (в разных домах в разное время). И есть еще категория домов, где нет централизованного горячего водоснабжения, там самая сложная формула расчета начислений. Из-за того, что она законодательством не отрегулирована, также бывают неправильные начисления. То есть мы имеем где-то несколько нерешённых проблем, которые влияют на некорректные начисления. Причем в одном доме может быть одна из этих проблем, в другом все шесть сразу. Часть этих проблем можно снять за месяц-два, другие требуют более длительного, системного решения. Но ими надо заниматься. Считаю, что при желании и участии компетентных структур все эти проблемы можно решить за год, чтобы не получить их в новом отопительном сезоне 2021-2022.
Вадим Беляков, юрист
Напомним, в адрес Радия Хабирова поступает множество обращений от граждан с жалобами на завышенные суммы за отопление.
Сегодня, 12 января, Глава Башкирии опубликовал в социальных сетях пост, в котором обозначил задачи, поставленные им перед ответственными чиновниками. В их числе – перерасчет и возврат денег тем жильцам, которым необоснованно увеличили сумму за отопление.