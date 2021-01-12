Эксперт из Башкирии прокомментировал ситуацию с завышенными платежками за отопление

Я говорил об этом два года назад, в Курултае, на заседаниях МинЖКХ, на СПЧ, совещаниях с Главой. Пост, который сегодня выложил Радий Хабиров, обозначил все те проблемы, которые нужно решить, чтобы таких ситуаций не было в будущем. Слава Богу, что теперь эти проблемы прозвучали с высокой трибуны и, может быть, что-то изменится. Проблема больших начислений (условно больше 30-40 процентов) в том, что у нас считают по неправильным площадям, приборы учета работают некорректно, бывают утечки, «перетопы», в неправильной поставке теплоносителя со стороны ресурсных организаций (по разным параметрам: температура, давление, объем и пр.), в отсутствии контроля, в какое время снимаются показания (в разных домах в разное время). И есть еще категория домов, где нет централизованного горячего водоснабжения, там самая сложная формула расчета начислений. Из-за того, что она законодательством не отрегулирована, также бывают неправильные начисления. То есть мы имеем где-то несколько нерешённых проблем, которые влияют на некорректные начисления. Причем в одном доме может быть одна из этих проблем, в другом все шесть сразу. Часть этих проблем можно снять за месяц-два, другие требуют более длительного, системного решения. Но ими надо заниматься. Считаю, что при желании и участии компетентных структур все эти проблемы можно решить за год, чтобы не получить их в новом отопительном сезоне 2021-2022.

Вадим Беляков, юрист