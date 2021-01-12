В Башкирии депутаты хотят решить проблемы высоких платежей за ЖКХ

Ситуация возникла в первую очередь из-за того, что больше всего квитанций платы за отопление получили жители тех домов, которые не попали в программу по энергосбережению. Соответственно, дальше необходимо эту программу дальше расширять, навести порядок со счетчиками. И, конечно, второе – сделать мониторинг начисления и выявить, если есть такие факты неправомерного начисления, необходимо сделать перерасчет.

Рустам Ишмухаметов, заместитель председателя Государственного Собрания Республики Башкортостан