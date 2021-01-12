В Башкирии депутаты хотят решить проблемы высоких платежей за ЖКХ

Министерство жилищно-коммунального хозяйства Башкортостана и Республиканская жилинспекция должны постоянно контролировать ситуацию с платежами по отоплению. Об этом написал в социальных сетях Глава региона Радий Хабиров. Он отметил, что расчеты будут идти по-прежнему по 1/8 – проще говоря, по факту.
В летние месяцы услуги по теплоснабжению жильцы не оплачивают. Где приборы учета сработали некорректно, платежи пересчитают. В каждом муниципалитете должна быть создана своя рабочая группа, которая должна также реагировать на обращения жителей. Тему обсуждали и в Государственном Собрании Башкортостана. В прошлом году межведомственное сотрудничество позволило вернуть жителям около 20 миллионов рублей переплаты по платежам.