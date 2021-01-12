В Уфе показали, как ведется строительство Восточного выезда

В Уфе продолжается строительство Восточного выезда – одного из крупнейших транспортных объектов Башкортостана, которое началось еще 20 лет назад, но позже было остановлено. В прошлом году благодаря соглашению на основе государственно-частного партнерства работы возобновили. Стоимость объекта составит более 40 миллиардов рублей.

Склон к реке Уфимке стал частью Восточного портала тоннеля. Сейчас работы активно идут именно с этого направления. Одна из задач – укрепить горный массив, чтобы избежать в будущем сползания пород. Под давлением подается бетонный раствор, который, затвердев, сформирует грунтоцементную сваю.

Геология Восточного портала сложная. Но во время подготовительного периода и подготовительных работ мы хорошо изучили эту обстановку. Технически мы готовы, ничего сложного для нас здесь нет. Алексей Хавилов, заместитель главного инженера «Лимакмаращавтодороги»

Тоннель – самое сложное сооружение объекта. Его уникальность в том, что он проходит по территории города на глубине более 60 метров. В начале прошлого года запустили строительство с западной стороны, в декабре работы стартовали во встречном направлении. В феврале планируется, что проходчики с двух сторон должны встретиться.

Длина тоннеля – 1276 метров. Западная его часть выходит на проспект Салавата Юлаева, Восточная будет связана с мостом через реку Уфу. С этой точки видна площадка для продолжения строительства.

Восточный выезд включает в себя автодорожный тоннель, мост, эстакаду и скоростную дорогу до трассы М5. Общая протяжённость объекта составляет почти 14 километров. Безусловно, продолжая строительство, которое долгие годы было заморожено, специалисты столкнулись с проблемами при оформлении документов, изменились требования к стройке. Все технические моменты удалось решить, и сейчас на площадке работают более 1000 человек, чтобы объект был сдан в срок, к 2023 году. К возведению подключились и турецкие рабочие и специалисты по сооружению тоннелей.

Сегодня во всех направлениях идет строительство. Около 3 млрд в 20-м году составило освоение, 900 млн в декабре. И этот темп мы планируем поддерживать в 21-м году. Асабали Закавов, генеральный директор башкирской концессионной компании